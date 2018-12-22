Четверо мигрантов, захвативших итальянское грузовое судно «Гранде тема» у берегов Великобритании, задержаны

Судно будет доставлено в порт Тилбери. Об этом сообщила в «Твиттере» полиция графства Эссекс. Ранее сообщалось, что спецназ Королевских военно-морских сил Великобритании приступил к штурму после того, как премьер-министр Тереза Мэй дала на это разрешение.

В пятницу телеканал «Скай ньюс» сообщил со ссылкой на представителя владеющей судном транспортной компании, что «Гранде тема» следовало из Нигерии. Четверо мигрантов проникли на борт, а затем начали угрожать экипажу, требуя приблизиться к берегу.

Моряки успели укрыться в безопасном месте, судно находилось под их контролем. У мигрантов не было при себе оружия, однако они успели вооружиться подручными средствами.