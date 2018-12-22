Четверо мигрантов, захвативших итальянское грузовое судно «Гранде тема» у берегов Великобритании, задержаны
Судно будет доставлено в порт Тилбери. Об этом сообщила в «Твиттере» полиция графства Эссекс. Ранее сообщалось, что спецназ Королевских военно-морских сил Великобритании приступил к штурму после того, как премьер-министр Тереза Мэй дала на это разрешение.
В пятницу телеканал «Скай ньюс» сообщил со ссылкой на представителя владеющей судном транспортной компании, что «Гранде тема» следовало из Нигерии. Четверо мигрантов проникли на борт, а затем начали угрожать экипажу, требуя приблизиться к берегу.
Моряки успели укрыться в безопасном месте, судно находилось под их контролем. У мигрантов не было при себе оружия, однако они успели вооружиться подручными средствами.
Комментарии6
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liquidsky__ 22 декабря 2018 | 06:54
Задержаны?
Поздравляем британских налогоплатильщиков с 4-мя новыми нахлебниками на их шею .
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 07:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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begly_ 22 декабря 2018 | 07:01
liquidsky__:
Судно будет доставлено в порт Тилбери. Про пиратов там нету, их замочат в гальюне и выбросят в море.
begly_ 22 декабря 2018 | 06:56
Што ш там за моряки такие эти итальяшки, боятся своего же шанцевого инструмента, которым вооружились пираты. Чего они там испугались: швабры, веника или мокрой палубной тряпки?
liquidsky__ 22 декабря 2018 | 07:03
begly_: Причем непонятно, как именно эти пираты вообще на борт проникли? Из самой Нигерии (кстати,страна нигеров есть, а слово считается ругательным, как так?) ныкались что-ли? Потому что незаметно вскочить на проходящее судно без вспомогательных средств....саенс фикшн какой-то )
begly_ 22 декабря 2018 | 07:08
liquidsky__:
Для меня это просто хохма!