Во Франции сегодня вновь ожидается несколько акций «желтых жилетов»
Принять участие в протестах в Париже планируют свыше 6 тысяч человек. «Интересуются» мероприятием около 35 тысяч, говорится на странице акции в Фейсбуке. Между тем, организаторы еще не определились с точным местом проведения манифестации во французской столице. По некоторым данным, протестующие намерены собраться также в Версале.
По этой причине руководство известного дворцово-паркового комплекса приняло решение закрыть сегодня замок. По данным телеканала БФМ-ТВ, «желтые жилеты» намерены также провести акции в ряде других городов, в том числе Лионе, Дижоне и Рене.
Комментарии2
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begly_ 22 декабря 2018 | 06:48
Таксикоманы-извращенцы в желтых жилетках решили снова раскумариться газком настоящей европейской демократии..
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 07:00
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