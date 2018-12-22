Во Франции сегодня вновь ожидается несколько акций «желтых жилетов»

Принять участие в протестах в Париже планируют свыше 6 тысяч человек. «Интересуются» мероприятием около 35 тысяч, говорится на странице акции в Фейсбуке. Между тем, организаторы еще не определились с точным местом проведения манифестации во французской столице. По некоторым данным, протестующие намерены собраться также в Версале.

По этой причине руководство известного дворцово-паркового комплекса приняло решение закрыть сегодня замок. По данным телеканала БФМ-ТВ, «желтые жилеты» намерены также провести акции в ряде других городов, в том числе Лионе, Дижоне и Рене.