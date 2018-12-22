Московская Хельсинкская группа вынуждена отменить сегодняшний «Митинг гласности» в Москве
Его не удалось согласовать с мэрией, — сказала «Эху Москвы» один из заявителей мероприятия и глава организации Светлана Астраханцева.
Светлана Астраханцева добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 22 декабря 2018 | 06:46
А кому нужен этот митинг?, россиянину НЕТ. Хоть на чем бы попиариться этим иносранным агентам..
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 07:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
daos013 22 декабря 2018 | 07:07
begly_: Просто желающих нет ))
begly_ 22 декабря 2018 | 07:15
daos013:
Согласен, все хотят стабильности., какой дурак захочет, чтобы бардель, как во Франции.
chapter_2 22 декабря 2018 | 06:53
Московская Хельсинкская группа - правозащитная организация а не партия и ей не обязательно организовывать митинги. Вполне достаточно почаще выступать с Заявлениями от имени МХГ. За весь 2018 г. МХГ сделала лишь 6 заявлений. Этого мало, учитывая число нарушений прав человека в России.