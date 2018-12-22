Московская Хельсинкская группа вынуждена отменить сегодняшний «Митинг гласности» в Москве

Его не удалось согласовать с мэрией, — сказала «Эху Москвы» один из заявителей мероприятия и глава организации Светлана Астраханцева.

Светлана Астраханцева добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.