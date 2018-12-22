В Каталонии в ходе митингов пострадали по меньшей мере 60 человек
В Барселоне антиправительственные акции привели к столкновениям с полицией.
На улицы города вышло несколько тысяч сторонников независимости Каталонии. Поводом послужило заседание Совета министров королевства с участием главы кабмина Педро Санчеса, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде, но на этот раз состоялось в Барселоне. Демонстранты перекрыли десятки автомобильных дорог. Участники акций собирались подойти ко дворцу Льотха-де-Мар — там проходило заседание, но их остановили полицейские кордоны. молодые люди в капюшонах и масках предприняли несколько попыток прорвать оцепление. Манифестанты начали бросать в стражей порядка камнями, краской и петардами, они переворачивали мусорные баки, возводили баррикады. Региональная полиция Каталонии применила против демонстрантов дубинки, десятки человек пострадали, в том числе стражи порядка. Одновременно в Барселоне прошли и мирные акции протеста. Всего в этот день на улицы были выведены около 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились после референдума о выходе Каталонии из состава королевства, который прошел год назад
Комментарии1
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