В Каталонии в ходе митингов пострадали по меньшей мере 60 человек

В Барселоне антиправительственные акции привели к столкновениям с полицией.

На улицы города вышло несколько тысяч сторонников независимости Каталонии. Поводом послужило заседание Совета министров королевства с участием главы кабмина Педро Санчеса, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде, но на этот раз состоялось в Барселоне. Демонстранты перекрыли десятки автомобильных дорог. Участники акций собирались подойти ко дворцу Льотха-де-Мар — там проходило заседание, но их остановили полицейские кордоны. молодые люди в капюшонах и масках предприняли несколько попыток прорвать оцепление. Манифестанты начали бросать в стражей порядка камнями, краской и петардами, они переворачивали мусорные баки, возводили баррикады. Региональная полиция Каталонии применила против демонстрантов дубинки, десятки человек пострадали, в том числе стражи порядка. Одновременно в Барселоне прошли и мирные акции протеста. Всего в этот день на улицы были выведены около 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились после референдума о выходе Каталонии из состава королевства, который прошел год назад