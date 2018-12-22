Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста

Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд. Об этом он сам рассказал в эфире «Эха Москвы».

Напомним, 77-летний Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». Правозащитник называет решение суда заказным. Он отмечает, что пост, за который его осудили, не содержал ничего противозаконного.

Между тем фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову перевели в больницу. Это хорошая новость, поскольку долгое время не удавалось организовать её лечение, — сказал в эфире «Эха Москвы» член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Николай Сванидзе добавил, что необходимо судить человека, который организовал «Новое величие» и написал его устав, а не молодых людей, которые сейчас за решеткой.