Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста
Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд. Об этом он сам рассказал в эфире «Эха Москвы».
Напомним, 77-летний Пономарев отбывал наказание за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и «Нового величия». Правозащитник называет решение суда заказным. Он отмечает, что пост, за который его осудили, не содержал ничего противозаконного.
Между тем фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову перевели в больницу. Это хорошая новость, поскольку долгое время не удавалось организовать её лечение, — сказал в эфире «Эха Москвы» член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Николай Сванидзе добавил, что необходимо судить человека, который организовал «Новое величие» и написал его устав, а не молодых людей, которые сейчас за решеткой.
Комментарии3
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cromwel 22 декабря 2018 | 06:22
Похоже Эхо заклинило с этой новостью про Пономарёва.
vitaly_ms22 22 декабря 2018 | 06:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
j_partizan 22 декабря 2018 | 06:43
необходимо судить человека, который организовал «Новое величие» и написал его устав, а не молодых людей, которые сейчас за решеткой
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Полностью согласен.