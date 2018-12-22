Генассамблея ООН отклонила российскую резолюцию по договору РСМД

Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию о сохранении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия предложила резолюцию неделю назад, после того, как президент США Дональд Трамп заявил в октябре о намерении выйти из договора о сокращении РСМД. Вашингтон ссылается на то, что России все равно нарушает условия договора, «многие годы», сказал Трамп, и продолжает наращивать вооружения, так что условиями о сокращении ракет остаются связаны в одностороннем порядке только США. «Мы не собираемся, заявил Трамп, позволять им нарушать ядерной соглашение и производить оружие, когда нам это не разрешено».

Россия заявила, что односторонний выход из договора не предусмотрен самим договором, и что прекращение его действия «серьезно подрывает международные механизмы нераспространения и контроля над вооружениями в области нераспространения оружия массового уничтожения».

Сегодня Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию: 46 голосов против, 43 — за, 78 воздержались.

В начале декабря Госсекретарь США Майк Помпео дал России два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» договора. Речь идет о ракете 9М729, от которой США призывают или отказаться, или модицифировать ее дальность, в соответствии с положениями договора.

Соглашение о сокращении РСМД, которое ознаменовало собой окончание холодной войны, в 1987 подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Его прекращение, считают американские эксперты, может означать новую гонку вооружений между двумя странами.