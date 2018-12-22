Церемониальные стражи лондонского Тауэра устроили забастовку из-за изменений в пенсионных выплатах
Решение об акции было принято на голосовании в профсоюзах. Идею поддержали более 90% участников, сообщили в организации. Пикеты провели у исторических зданий Лондона, в том числе у Кенсингтонского дворца, дворцово-паркового ансамбля Хэмптон-Корт и Тауэра. Аналогичные акции ожидаются 28 декабря и 2 января. А самая длительная — 24-часовая забастовка – пройдет 8 января.
В последний раз стажа выходила на забастовку в начале 60-х. Тогда они пытались добиться повышения оплаты труда на 25 шиллингов в неделю (три фунта).
Комментарии2
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astet 22 декабря 2018 | 05:11
А российские холопы
благодарят барина Путина
за то, что он отобрал у них пенсии!
i_one_off 22 декабря 2018 | 05:35
Если раз в 50 лет добиваться повышения зарплаты на 25 шиллингов, то лет через 500 они так и повысят зарплату на 30 долларов. Неудивительно, что британской прессе об этом писать неинтересно.