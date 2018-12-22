Церемониальные стражи лондонского Тауэра устроили забастовку из-за изменений в пенсионных выплатах

Решение об акции было принято на голосовании в профсоюзах. Идею поддержали более 90% участников, сообщили в организации. Пикеты провели у исторических зданий Лондона, в том числе у Кенсингтонского дворца, дворцово-паркового ансамбля Хэмптон-Корт и Тауэра. Аналогичные акции ожидаются 28 декабря и 2 января. А самая длительная — 24-часовая забастовка – пройдет 8 января.

В последний раз стажа выходила на забастовку в начале 60-х. Тогда они пытались добиться повышения оплаты труда на 25 шиллингов в неделю (три фунта).