Сенат прервал обсуждение бюджета

Таким образом федеральные учреждения США частично закроются в полночь по местному времени. Ранее разошлась палата представителей, практически обеспечив отсутствие полного бюджетного финансирования.

Это уже третье «закрытие» правительства в 2018 году, на этот раз – из-за отсутствия соглашения между президентом Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию пограничной безопасности.

Без одобренного конгрессом финансирования остались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска. Обсуждение бюджета возобновится в конгрессе в субботу.