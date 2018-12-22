США выделят 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе
Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. По его словам, Вашингтон это делает совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности, передает РИА Новости.
США призывают Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды», — отметил представитель Госдепа.
Комментарии3
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maximvictorich 22 декабря 2018 | 05:14
Как шутили квнщики - у нас такие деньги даже до границы не доходят))))))))
kamen_12 22 декабря 2018 | 05:28
Путин сказал, что пролив открыт, но с лоцманом. Госдеп без лоцмана открыть хочет? Непонятки.
foma55 22 декабря 2018 | 05:32
Что Украине эти 10 миллионов? Как это им поможет? Главный аргумент России сила , а не международное право и договор с Украиной от 2003 года о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Так что оговорка Путина была адекватной его видению справедливости-она в силе. По-путинский правда в силе , а не как киногерой красиво сказал ,сила в правде. Закон джунглей "сильный прав" он и в России главный закон.
Если США и всё прогрессивное человечество хочет поставить на место агрессора, то должны применить силу ,а не откупаться 10 миллионами. Для начала закрыть все порты для российских гражданских судов и военных кораблей. И не бояться угроз Путина. Был бы крутой то с Эрдоганом не помирился бы.