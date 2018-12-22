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04:11, 22 декабря 2018

Дональд Трамп отменил поездку во Флориду на каникулы, ожидая решения Сената по бюджету

Президент США Дональд Трамп отменил поездку во Флориду, где он собирался провести рождественские и новогодние каникулы, ожидая решения Сената по бюджету. Об этом американский лидер написал в 
«Твиттер». Резолюция касается очередного продления работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года. Ранее ее одобрила Палата представителей. Однако, демократы в Сенате не намерены пропускать резолюцию в ее нынешнем виде, так как она предусматривает выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, за которое выступает Трамп. Если стороны не придут к соглашению до конца дня по местному времени (08:00 мск 23 декабря), произойдет частичная приостановка работы правительства.
Без финансирования может остаться примерно четверть федерального правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее одобрил выделение средств до конца сентября 2019 года.

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