Последняя группа хабаровских туристов вернулась домой с острова Хайнань. Более 120 клиентов проблемного туроператора «Жемчужная река» и представителя регионального управления по туризму доставил самолет авиакомпании «Аврора». По данным справочной службы аэропорта, рейс из Хайнаня также делал дополнительную посадку во Владивостоке.

Как сообщалось, около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань, поскольку авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты из-за долгов туроператора «Жемчужная река».