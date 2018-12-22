Порыв и воспламенение магистрального газопровода произошло в Якутии
Инцидент случился вблизи села Маган, который входит в городской округ Якутска. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики республики. На месте происшествия работает аварийная бригада. Участок, где произошел пожар, перекрыт. Угрозы отключения и ограничений коммунального комплекса нет. Причина ЧП выясняется. Газопровод принадлежит компании Саханефтегазбыт.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 22 декабря 2018 | 05:17
" Порыв и воспламенение магистрального газопровода произошло в Якутии "
это и есть тот пРорыв, о котором мечтает Путин?
и это только начало :(