" Порыв и воспламенение магистрального газопровода произошло в Якутии "

Инцидент случился вблизи села Маган, который входит в городской округ Якутска. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики республики. На месте происшествия работает аварийная бригада. Участок, где произошел пожар, перекрыт. Угрозы отключения и ограничений коммунального комплекса нет. Причина ЧП выясняется. Газопровод принадлежит компании Саханефтегазбыт.