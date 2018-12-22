Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по Договору о ракетах средней и меньшей дальности

Против документа, в частности, проголосовали США, Украина, страны Евросоюза, Турция и Израиль. Поддержали резолюцию Китай, Иран, Сирия и некоторые страны Латинской Америки. В документе отмечалось, что действия, идущие вразрез с договором, должны рассматриваться как угроза мировой безопасности.