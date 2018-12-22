Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по Договору о ракетах средней и меньшей дальности
Против документа, в частности, проголосовали США, Украина, страны Евросоюза, Турция и Израиль. Поддержали резолюцию Китай, Иран, Сирия и некоторые страны Латинской Америки. В документе отмечалось, что действия, идущие вразрез с договором, должны рассматриваться как угроза мировой безопасности.
Комментарии3
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salut__521 22 декабря 2018 | 04:27
О как. Главные поджигатели мировой войны вздумали пропихнуть какую-то резолюцию с каким-то намёком на какие-то действия от каких-то сил, угрожающих миру на планете. Борзота...
timber_head 22 декабря 2018 | 04:32
И друг Эрдоган кинул... Печалька... Зато Латинская Америка - наше все. Ждут наших ракет как воздуха.
yralez 22 декабря 2018 | 05:04
Прощай, помидоры "!
Ондатра сьела.