США выделят 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Госдеп
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Госдеп
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
i_one_off 22 декабря 2018 | 04:29
Интересно было бы посмотреть, на что уйдут эти небольшие, в общем-то, деньги?
i_one_off 22 декабря 2018 | 04:33
Хотя ниже написано
"Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Госдеп."
Такой текст говорит о том, что "новость" написана на скорую руку, на коленке , в кафе или по дороге на работу.
Государственный
i_one_off 22 декабря 2018 | 04:38
Государственный департамент США - так в серьёзных изданиях принято писать. А Госдеп - это какой-то сленг из подворотни.