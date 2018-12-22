Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной
Материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам» появился в The Daily Express. В публикации говорится, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». В статье допускается возможность перерастания кризиса между странами в открытое противостояние. Также приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что присутствующие в данном районе силы необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста. Ранее депутат Верховной Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.
Комментарии10
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i_one_off 22 декабря 2018 | 04:24
"The Daily Express"?
Не знаю такой бумаги, предпочитаю "Zewa Deluxe".
condor00 22 декабря 2018 | 04:25
К чему как раз политика Запада была направлена долго и упорно...
ostapba 22 декабря 2018 | 04:31
Борьба за русский мир во всем мире оставит в истории позорное пятно.
Размером в 158 см с каблуками даже..
ahotnik58 22 декабря 2018 | 04:48
нечего было Турчинову призывать взорвать мост
так что теперь не пищите
kisa2000 22 декабря 2018 | 04:43
к чему подливать масло в огонь, фрегат движется на на фоне "третьей мировой войны" . Странно, почему тогда мировой войны, а не между Украиной и Россией. Какая-то странная информация.
ahotnik58 22 декабря 2018 | 04:51
kisa2000: почему тогда мировой войны
обписались за свое суденышко
англичанине его хотят загнать в Азовское море и угрожают 3-ей мировой
liquidsky__ 22 декабря 2018 | 05:17
kisa2000: потому что саксы преследуют именно эту цель, подо что и подгоняют свою карманную прессу.
tonight 22 декабря 2018 | 05:28
liquidsky__: НУ давайте уже обьявите войну Украине а то раша только гибридную войну ведет ни то ни сё как гермофродит. Чего вы боитесь? Раша всем покажет вон Путин мультики показал и все поняли ваши намерения. Ну давайте уже начинайте. Закройте уже газовый транзит и сами жрите свои газ.
tonight 22 декабря 2018 | 05:40
kisa2000: А я считаю что правильно подливают масло в огонь! Вы же в тайне хотите войны с Украиной только боитесь признатся не понятно почему. У раши ракеты есть правда? и комплесы пво, панцыри и много прочей фигни. У вас столько оружия! Куда его деть, солить что ли? На Сирию всё не израсходовали. Ну давайте уже начинайте атаку, а то тяните кота за хвост. Раша ненавидит Украину и это взаимно. Порошенко призывает к ненависти к русским как в раше говорят. Чего вы ждете? Вы всегда будете им врагами. Неужали боитесь Америке? Ни за что не поверю. Путину насрать на всех, он может и хотет начать мировую войну, только надо его подтолкнуть к этому
i_one_off 22 декабря 2018 | 05:30
Британскому издательству следовало бы знать, что за "базар" принято отвечать.