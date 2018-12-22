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04:05, 22 декабря 2018

Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной

Материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам» появился в The Daily Express. В публикации говорится, что российский фрегат движется в сторону Азовского моря на фоне «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». В статье допускается возможность перерастания кризиса между странами в открытое противостояние. Также приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что присутствующие в данном районе силы необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста. Ранее депутат Верховной Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.

Комментарии

10

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i_one_off 22 декабря 2018 | 04:24

"The Daily Express"?
Не знаю такой бумаги, предпочитаю "Zewa Deluxe".

condor00 22 декабря 2018 | 04:25

К чему как раз политика Запада была направлена долго и упорно...

ostapba 22 декабря 2018 | 04:31

Борьба за русский мир во всем мире оставит в истории позорное пятно.
Размером в 158 см с каблуками даже..

ahotnik58 22 декабря 2018 | 04:48

нечего было Турчинову призывать взорвать мост

так что теперь не пищите

kisa2000 22 декабря 2018 | 04:43

к чему подливать масло в огонь, фрегат движется на на фоне "третьей мировой войны" . Странно, почему тогда мировой войны, а не между Украиной и Россией. Какая-то странная информация.

ahotnik58 22 декабря 2018 | 04:51

kisa2000: почему тогда мировой войны

обписались за свое суденышко

англичанине его хотят загнать в Азовское море и угрожают 3-ей мировой

liquidsky__ 22 декабря 2018 | 05:17

kisa2000: потому что саксы преследуют именно эту цель, подо что и подгоняют свою карманную прессу.

tonight 22 декабря 2018 | 05:28

liquidsky__: НУ давайте уже обьявите войну Украине а то раша только гибридную войну ведет ни то ни сё как гермофродит. Чего вы боитесь? Раша всем покажет вон Путин мультики показал и все поняли ваши намерения. Ну давайте уже начинайте. Закройте уже газовый транзит и сами жрите свои газ.

tonight 22 декабря 2018 | 05:40

kisa2000: А я считаю что правильно подливают масло в огонь! Вы же в тайне хотите войны с Украиной только боитесь признатся не понятно почему. У раши ракеты есть правда? и комплесы пво, панцыри и много прочей фигни. У вас столько оружия! Куда его деть, солить что ли? На Сирию всё не израсходовали. Ну давайте уже начинайте атаку, а то тяните кота за хвост. Раша ненавидит Украину и это взаимно. Порошенко призывает к ненависти к русским как в раше говорят. Чего вы ждете? Вы всегда будете им врагами. Неужали боитесь Америке? Ни за что не поверю. Путину насрать на всех, он может и хотет начать мировую войну, только надо его подтолкнуть к этому

i_one_off 22 декабря 2018 | 05:30

Британскому издательству следовало бы знать, что за "базар" принято отвечать.

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