Последняя группа хабаровчан, которые застряли в Китае из-за проблем туроператора «Жемчужная река», вернулась на родину

Последняя группа российских туристов из Хабаровского края, которые застряли в Китае из-за проблем туроператора «Жемчужная река», вернулась на родину. «Рейс из Хайкоу прилетел в 06:45 по местному времени (23:45 мск пятницы)», — сообщили ТАСС в справочной аэропорта Хабаровска. По данным агентства, на борту самолета авиакомпании «Аврора» находились 123 туриста и один представитель правительства Хабаровского края. Он летал на остров Хайнань для координации помощи россиянам.

Напомню, авиакомпания «ИрАэро» 7 декабря объявила о приостановке полетов по нескольким направлениям из-за долгов «Жемчужной реки». В результате на Хайнане застряли более 1,5 тысяч россиян. Ростуризм исключил проблемную компанию из реестра туроператоров.