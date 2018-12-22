ЦБ вновь ужесточит требования к банкам, выдающим необеспеченные потребительские кредиты

На 30 п.п. повысятся надбавки к коэффициентам риска по займам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля. Решение принял Совет директоров Банка России. Оно касается кредитов, выдаваемых по ставкам от 10 до 30%. ЦБ уже повысил такие коэффициенты с 1 сентября. Однако, это не смогло затормозить рост кредитования. Если ситуация не изменится, долговая нагрузка населения превысит максимум 2014 года, объяснил регулятор.