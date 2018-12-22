В Иркутске пропал свидетель по делу о пытках своего брата в отделе полиции

Родственники и коллеги Антона Фролова не знают, где он находится, уже пять дней. Его сестра 20 декабря подала заявление в полицию, сообщает телеканал «Дождь». Как отмечает адвокат семьи Святослав Хроменков, в суде Фролов говорил, что в начале декабря ему угрожал один из подсудимых, бывший подполковник полиции Сергей Тарасов. Суд оставил это без внимания, поскольку он никак не мог зафиксировать угрозы.

По информации иркутских правозащитников, в настоящее время Тарасов и двое других обвиняемых по этому делу, находятся под подпиской о невыезде. Все трое – бывшие оперативники. Их обвиняют в избиении во время допроса Сергея Стручинского, который проходил свидетелем по делу об убийстве. Спустя полгода после инцидента его тело нашли в реке Ангара. Согласно выводам судмедэкспертов, до этого мужчину жестоко избили.