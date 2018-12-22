Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков. Палата Российского футбольного союза

наказала клуб за долг перед своим бывшим футболистом Евгением Макеевым, играющим ныне за клуб «Сочи».

Этим летом «Ростов» досрочно расторг с ним контракт, но не выплатил компенсацию. Теперь клуб должен выплатить не только компенсацию, но и проценты, передает пресс-служба РФС.