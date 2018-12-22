Вице-президент и технический директор холдинга Mail.Ru Group Владимир Габриелян вошел в совет директоров компани
На этой должности он заменил Бориса Добродеева, который решил отдать пост из-за потенциального конфликта интересов, сообщается на сайте Mail.Ru Group. Контрольный пакет голосующих акций холдинга принадлежит компании «МФ Технологии», в числе владельцев которой «Мегафон», Газпромбанк, «Ростех» и холдинг USM Алишера Усманова.
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