К редакции мексиканской газеты Expreso в городе Сьюдад-Виктория принесли человеческую голову

Посылку обнаружили в четверг на парковке в контейнере для льда. Там же находилось письмо с угрозами в адрес работников издания и остальных журналистов города, сообщает местная пресса. Личность погибшего попытаются установить судмедэксперты. В 2012 году злоумышленники взорвали автомобиль на той же парковке.

Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2018 год. При этом, в отличие от других стран из списка, там не происходит вооруженных конфликтов.