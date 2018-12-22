Бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука заочно приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Он признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Помимо этого, политик в соответствии с решением Приднестровского Верховного суда должен выплатить штраф, эквивалентный примерно 37 миллионам долларов. В республике в отношении экс-главы государства было заведено пять уголовных дел. Приднестровье он покинул летом прошлого года.

Пост президента Приднестровья Шевчук занимал с декабря 2011 года по декабрь 2016 года.