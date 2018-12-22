Россия собирается снизить стоимость виз для американцев

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой. По ее словам, российская сторона с крайним недоумением восприняла решение США о повышении с 1 января тарифов за оформление виз для граждан России. «С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с 90 долларов за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали 160 долларов, вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд», – отметила Захарова. Ранее в США заявили, что откажутся повышать сбор за визу для россиян, если Россия снизит сбор для американских путешественников.