Доллар подорожал до 69 рублей впервые за три месяца
На торгах в пятницу американская валюта прибавила более 0,85% к цене открытия (около 65 коп.)
Евро рос скромнее (на 0,23%) и торговался на уровне 78,5 рублей. Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок. Накануне днем баррель североморской Brent торговался ниже 53 долларов за баррель. Однако к вечеру нефть отыграла часть дневного падения, перевалив за 54 доллара.
Комментарии2
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doxerom 22 декабря 2018 | 01:27
Это не доллар подорожал, это рубль сдох после всего того что услышал на последней, надеюсь, вофкиной встрече.
ulagai 22 декабря 2018 | 01:42
Это начало конца скрепного рубля.