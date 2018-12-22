Доллар подорожал до 69 рублей впервые за три месяца

На торгах в пятницу американская валюта прибавила более 0,85% к цене открытия (около 65 коп.)

Евро рос скромнее (на 0,23%) и торговался на уровне 78,5 рублей. Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок. Накануне днем баррель североморской Brent торговался ниже 53 долларов за баррель. Однако к вечеру нефть отыграла часть дневного падения, перевалив за 54 доллара.