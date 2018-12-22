Сотовые операторы предупредили об изменении цен на связь с нового года
«Билайн», «Мегафон» и Tele2 начали оповещать об этом своих абонентов. Они указывают, что это происходит из-за повышения НДС и изменений на рынке мобильной связи.
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«Билайн», «Мегафон» и Tele2 начали оповещать об этом своих абонентов. Они указывают, что это происходит из-за повышения НДС и изменений на рынке мобильной связи.
Комментарии2
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in_cat_we_trust 22 декабря 2018 | 02:06
Так, ОПСоСы. Всех своих сотрудников вместе с топами на велогенераторы и крутите педали, пова вам клиенты поджопник не дали
ft18 22 декабря 2018 | 02:07
Спасибо Путину (за >НДС) и Яровой (за убблюдочные законы).