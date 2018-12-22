В Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку Яузу
Водитель спасен, передает Интерфакс со ссылкой на столичный главк МЧС. «В машине находился один человек, который был деблокирован пожарно-спасательными подразделениями. Спасенный передан медикам для проверки», — говорится в сообщении.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
idruker 22 декабря 2018 | 01:39
Спасенного гражданина звали Евгений Фокс
captainobvious 22 декабря 2018 | 01:49
что-то рано отмечать начали...