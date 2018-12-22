Пожар на складе пиротехники в Санкт-Петербурге ликвидирован

Никто не пострадал, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Как сообщалось, информация о пожаре металлического ангара в Химическом переулке поступила в 20:15. Спустя четверть часа ранг был повышен до второго номера сложности из пяти. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В 21:30 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.