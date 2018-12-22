«Аэрофлот» перенес на более раннее время 11 рейсов из-за непогоды в Москве
Изменения коснутся вылетов с 6 до 9 утра, говорится на сайте авиакомпании. В частности, речь идет о рейсах в Калининград, Сочи, Казань, Краснодар и Оренбург, которые вылетят из аэропорта Шереметьево. Проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.
Комментарии1
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timber_head 22 декабря 2018 | 01:22
Непогода в Москве? Хм... А судя по тому, что у меня за окном, в худшем случае идет легкий снежок.
"Январь. Пятница. Шесть тридцать вечера. Международный аэропорт имени Линкольнав Иллинойсе был открыт, но все его службы работали с предельным напряжением.
Над аэропортом, как и над всеми Среднезападными штатами, свирепствовал сильнейший буран, какого здесь не было лет пять или шесть. Вот уже трое суток не переставая валил снег. И в деятельности аэропорта, как в больном, измученном сердце, то тут, то там стали появляться сбои.
Где-то на лѐтном поле затерялся в снегу «пикап» «Юнайтед Эйрлайнз» с обедами для двухсот пассажиров. Невзирая на снег и наступившую темноту, «пикап» искали, но пока тщетно — ни машины, ни шофѐра найти не удалось.
Вылет самолѐта ДС-8 компании «Юнайтед Эйрлайнз», для которого «пикап» вѐз еду, в беспосадочный рейс на Лос-Анджелес и так уже задерживался на несколько часов." (Хейли. "Аэропорт". 1968 год)