«Аэрофлот» перенес на более раннее время 11 рейсов из-за непогоды в Москве

Изменения коснутся вылетов с 6 до 9 утра, говорится на сайте авиакомпании. В частности, речь идет о рейсах в Калининград, Сочи, Казань, Краснодар и Оренбург, которые вылетят из аэропорта Шереметьево. Проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.