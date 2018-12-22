Единственный эксплуатант Sukhoi Superjet 100 в Европе допустил разрыв сделки с Россией
От контракта может отказаться ирландская CityJet, рассказал глава «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. У авиакомпании, по его словам, «полностью поменялась бизнес-модель». В настоящий момент российская компания находится «в переговорном процессе» с ирландским перевозчиком. В эксплуатации CityJet находится семь российских самолетов.
Комментарии5
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slgbalex 22 декабря 2018 | 01:31
Самолет Сухой, пилот мокрый
ft18 22 декабря 2018 | 01:32
Это "ведро с гайками" нахрен кому нужно.
ulagai 22 декабря 2018 | 01:48
Я бы не рискнул на нём полететь.
in_cat_we_trust 22 декабря 2018 | 02:09
ulagai: я бы не рискнул купить это в свою авиакомпанию. Забота о клиентах превыше всего, особенно сиюминутной выгоды
pulalala 22 декабря 2018 | 02:16
Был сухой, стал мокрый.
Аба$$ался, новый русский.