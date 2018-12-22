Единственный эксплуатант Sukhoi Superjet 100 в Европе допустил разрыв сделки с Россией

От контракта может отказаться ирландская CityJet, рассказал глава «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. У авиакомпании, по его словам, «полностью поменялась бизнес-модель». В настоящий момент российская компания находится «в переговорном процессе» с ирландским перевозчиком. В эксплуатации CityJet находится семь российских самолетов.