Эксперты WADA получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, но не смогли в срок завершить работу по их извлечению. Используемое ими оборудование не имело необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства. Глава делегации независимый эксперт Антонио Паскуаль подготовит отчет о поездке. Он будет направлен в комитет по соответствию. Заседание, на котором будет изучен отчет, состоится 14-15 января.