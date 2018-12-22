Движение по нескольким улицам в центре Петербурга перекроют из-за забега Дедов Морозов

В нём примет участие порядка пяти тысяч человек.

Забег Дедов Морозов пройдет вечером в центре Петербурга. Из-за него перекроют движение сразу на нескольких улицах города. Так, например, на автомобиле после 17:30 нельзя будет проехать по набережной Мойки, Аптекарскому переулку и по Миллионной улице. Припарковаться там тоже не получится – запрет работает работает практически весь день, транспорт на эти улицы пустят лишь ближе к ночи, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Напомню, ежегодный забег Дедов Морозов пройдет в Петербурге уже в третий раз. Организаторы ожидают около пяти тысяч участников – все они пробегут в праздничных костюмах чуть больше двух километров.

Ранее на границе по традиции встретились русский Дед Мороз из Великого Устюга и финский Санта-Клаус. Из-за этого пропускной пункт закрывали на полчаса.