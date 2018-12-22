Эксперты WADA из-за технических проблем не смогли в срок завершить работу в  московской допинговой лаборатории

Как говорится в заявлении агентства, российские власти утверждают, что оборудование для извлечения данных в нашей стране не сертифицировано. Специалисты во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем работают в Москве с 17 декабря. Они должны проверить допинг-пробы российских спортсменов с 2011 по 2015 годы. По итогам проверки будет составлен официальный отчет для комитета по соответствию, который в середине января рассмотрит соответствие РУСАДА кодексу WADA.