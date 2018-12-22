На Сахалине сегодня пройдет акция против передачи части Курильских островов Японии

Главный лозунг митинга в Южно-Сахалинске «Курилы – наши». Акцию проведут местные коммунисты. Они заявят о том, что границы России и её территориальная целостность нерушимы. Акцию поддержат местные жители, неравнодушные к вопросу возможной передачи части Курильских островов Японии. Люди принесут с собой портреты родственников, воевавших на Сахалине и Курилах. Первый митинг на эту тему в Южно-Сахалинске прошёл неделю назад. В нём участвовали несколько сотен людей. Один из митингующих назвал цитата «национальным предательством» намерение российских властей отдать Японии часть Курильских островов. Акцию неделю назад провели в формате «народного схода», поскольку мэрия акцию не согласовала. Из представителей власти митинг поддержал депутат Госдумы от КПРФ Игорь Корниенко. В последний месяц Москва и Токио сделали публичные заявления об активизации переговорного процесса по вопросу подписания мирного договора. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Комсомольской правде сказал, что Россия готова передать Японии часть островов, но только при условии признания итогов Второй мировой войны. И подписания мирного договора.

Помимо вопроса Курил на митинге в Южно-Сахалинске выступят против действий властей, которые по словам организаторов акции ведут к ухудшению жизни населения и к глубокому политическому кризису.