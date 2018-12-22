На Сахалине сегодня пройдет акция против передачи части Курильских островов Японии
Главный лозунг митинга в Южно-Сахалинске «Курилы – наши». Акцию проведут местные коммунисты. Они заявят о том, что границы России и её территориальная целостность нерушимы. Акцию поддержат местные жители, неравнодушные к вопросу возможной передачи части Курильских островов Японии. Люди принесут с собой портреты родственников, воевавших на Сахалине и Курилах. Первый митинг на эту тему в Южно-Сахалинске прошёл неделю назад. В нём участвовали несколько сотен людей. Один из митингующих назвал цитата «национальным предательством» намерение российских властей отдать Японии часть Курильских островов. Акцию неделю назад провели в формате «народного схода», поскольку мэрия акцию не согласовала. Из представителей власти митинг поддержал депутат Госдумы от КПРФ Игорь Корниенко. В последний месяц Москва и Токио сделали публичные заявления об активизации переговорного процесса по вопросу подписания мирного договора. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Комсомольской правде сказал, что Россия готова передать Японии часть островов, но только при условии признания итогов Второй мировой войны. И подписания мирного договора.
Помимо вопроса Курил на митинге в Южно-Сахалинске выступят против действий властей, которые по словам организаторов акции ведут к ухудшению жизни населения и к глубокому политическому кризису.
Комментарии6
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testmeter 22 декабря 2018 | 00:10
Сахалинчанам завидно. Сами в Японию не против. А этим курильцам за что такое счастье?!
danko1 22 декабря 2018 | 00:14
testmeter: Провели бы референдум, то и Сахалин, и Курилы проголосовали за вхождение в Японию.
Только кто же им позволит такой референдум провести?
vyk_usguy 22 декабря 2018 | 00:14
коммунисты на свой электорат работают, понимаемо ....
mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 00:15
Они, эти митингующие, что, не поддерживают неизменно мудрую политику нацдилера?
Или этим клоунам зюганоидам приказали собраться для демонстрации плюрализма и демократии?
Типа, как они "протестовали" против повышения пенсвозраста.
bloempje 22 декабря 2018 | 00:25
За отказ продемонстратировать свой продажно-патриотический протест населению намекнули на возможность увольнения, возгорания жилья и других плановых и внеплановых мероприятий со стороны верных царьку Ироду крепостников...
scimitar 22 декабря 2018 | 00:47
Ни на грош не верю капээрэфовцам. Судя по Зю, они у Путина с руки едят. А судя по членам этой партии, которые на форуме трутся, все они поголовно сталинисты и сторонники массовых расстрелов, то есть еще в десять раз паскуднее едросовцев.