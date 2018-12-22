Московская Хельсенская группа вынуждена отменить сегодняшний «Митинг гласности» в Москве
Его не удалось согласовать с мэрией, — сказала «Эху Москвы» один из заявителей мероприятия и глава организации Светлана Астраханцева.
Светлана Астраханцева добавила, что будет пытаться организовать «Митинг гласности» в другой день или месяц, в зависимости от позиции властей.
Комментарии5
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tvk2772 22 декабря 2018 | 00:12
Уважаемые, исправьте, пожалуйста! ХельсИнская группа, потому что ХельсИнки!!! Режет глаз!
kandidat 22 декабря 2018 | 00:20
tvk2772: С такой грамотностью надо устраиваться на "Эхо стенографистом". Может все-таки Хельсинкская, потому что Хельсинки?
danko1 22 декабря 2018 | 00:18
Подайте хотя бы на мэрию в суд за нарушение Конституции.
hryunmorzgov 22 декабря 2018 | 00:19
....""Хельсенская группа вынужд...
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Это очень сильно звучит: ХельСЕНская группа, ребята!
Поздравляю редакторов Эха, приехали...((
kapitankolbaskin 22 декабря 2018 | 00:28
Редакторов набираете от пивного ларька чтоб платить меньше?