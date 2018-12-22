Для тушения пожара на складе с пиротехникой понадобится бронещит для обеспечения безопасности личного состава
Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, для борьбы с огнем пожарные проложили рукавные линии длинной до 600 метров. В тушении также задействован пожарный поезд. Сейчас возгорание локализовано на площади 300 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало, превышения ПДК вредных веществ не отмечено.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 00:18
Лучше пусть в одном месте сразу вся пиротехника грохнет, чем потом две недели дебилы каждую ночь до утра взрывать её будут по всему городу.
halifax 22 декабря 2018 | 00:47
"Граждане, разойдитесь,здесь нет ничего интересного"