Для тушения пожара на складе с пиротехникой понадобится бронещит для обеспечения безопасности личного состава

Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, для борьбы с огнем пожарные проложили рукавные линии длинной до 600 метров. В тушении также задействован пожарный поезд. Сейчас возгорание локализовано на площади 300 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало, превышения ПДК вредных веществ не отмечено.