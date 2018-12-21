Авиакомпания «Аэрофлот» меняет время вылетов 11 рейсов из Шереметьево из-за неблагоприятных метеоусловий 22 декабря

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за неблагоприятных метеоусловий 22 декабря. Об этом говорится в пятницу в сообщении, опубликованном на сайте «Аэрофлота».

«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, изменяется время вылета рейсов с 6 до 9 часов утра», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Симферополь, Омск, Сургут, Грозный и Самару, передает ТАСС.