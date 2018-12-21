Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекс.Такси», Uber, Gett и «Ситимобил» при заказе такси

Пользователи в соцсетях пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекс.Такси», Uber, Gett и «Ситимобил» при заказе такси в Москве и Санкт-Петербурге. Как передает «Дождь», при попытке заказать такси появлялись сообщения об ошибке соединения или невозможности провести операцию. В «Яндекс.Такси» РБК сказали, что это связано с техническими причинами. В Gett рассказали о большой загрузке из-за «огромного числа заказов». В «Ситимобил» претензии не принимают и утверждают, что сервис работает стабильно.