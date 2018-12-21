Главбух интернет-издания ФАН Елена Хусяйнова подала иск к Минюсту США за обнародование ее персональных данных
Главбух интернет-издания ФАН Елена Хусяйнова подала иск в один из судов Петербурга к Минюсту США за обнародование ее персональных данных. В Штатах ее обвиняют в попытке повлиять на промежуточные выборы в Конгресс. Как передает Дождь, суд иск Хусяйновой зарегистрировал, к производству заявление пока не принято. Власти США считают, что Хусяйнова работала на проект «Лахта», связанном с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Комментарии5
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alexey65 21 декабря 2018 | 23:11
Гениально!
Давайте все подадим иски к США по какому-нибудь поводу и отсудим у супостата по миллиону долларов!
Остается, правда, одна маленькая проблема.
Как заставить пиндосов выполнять решения нашим нижнезадрепеевских судов?
novyrusich 21 декабря 2018 | 23:11
А почему не в Басманный? Он вроде надежнее?
Или и питерский неплох?
А ее персональные данные не Госдеп разгласил.
А тот кто их им передал.
alexey65 21 декабря 2018 | 23:21
novyrusich: Да каждый в свой местный подаст. И все озолотимся!
ura_123 21 декабря 2018 | 23:16
На эти самые персональные данные этой Хусай...Хусей... короче пендосы уже валютные кредиты оформили))))
fresh_breeze 21 декабря 2018 | 23:22
Наши американские братья скоро начнут обвинять в попытке повлиять на их выборы грузчиков российских магазинов или обычных сантехников.