Главбух интернет-издания ФАН Елена Хусяйнова подала иск к Минюсту США за обнародование ее персональных данных

Главбух интернет-издания ФАН Елена Хусяйнова подала иск в один из судов Петербурга к Минюсту США за обнародование ее персональных данных. В Штатах ее обвиняют в попытке повлиять на промежуточные выборы в Конгресс. Как передает Дождь, суд иск Хусяйновой зарегистрировал, к производству заявление пока не принято. Власти США считают, что Хусяйнова работала на проект «Лахта», связанном с бизнесменом Евгением Пригожиным.