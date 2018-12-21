Адвокаты Елены Бойко обратилась в ЕСПЧ в связи с решением о ее выдворении из России
До рассмотрения дела в Страсбурге украинская журналистка выслана не будет. Об этом «Интерфакс» сообщил глава московской ОНК Вадим Горшенин. Сейчас Бойко находится в Центре временного содержания иностранных граждан. В отношении журналистки будет применена та же процедура, что и в случае с корреспондентом «Новой газеты» Али Ферузом. Суд в Москве 10 декабря принял решение о выдворении Бойко на родину за нарушение режима пребывания в России. Ранее участница политических ток-шоу подала заявление о предоставлении убежища в России.
Комментарии4
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pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 23:09
вчера русская скрепа до 56 пала, а сёдня уже 53. Уже можно путену не удваивать, а утраивать ВВП - вате понравится.
novyrusich 21 декабря 2018 | 23:17
pyco__mypucmo: Нет, все-таки жалко, что эту пропагандоншу в Украину не выслали.
Это судья и ФМС с ума сошли.
Это же оголтелая рашистка и поливала она Украину грязью как могла.
И вот благодарность.
В Украине против нее возбуждены уголовные дела по статьям «Измена Родине» и «Призывы к нарушению целостности территории Украины».
так что сесть она может надолго.
Интересно за что ее так.
joker57 21 декабря 2018 | 23:23
Значится не все потеряно если к нам беженцы бегут с денежками, а не какая ни будь голытьба
edyunia 21 декабря 2018 | 23:26
joker57: \\беженцы бегут с денежками\\
Это вы о заробитчанке Елене Бойко?