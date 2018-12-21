Адвокаты Елены Бойко обратилась в ЕСПЧ в связи с решением о ее выдворении из России

До рассмотрения дела в Страсбурге украинская журналистка выслана не будет. Об этом «Интерфакс» сообщил глава московской ОНК Вадим Горшенин. Сейчас Бойко находится в Центре временного содержания иностранных граждан. В отношении журналистки будет применена та же процедура, что и в случае с корреспондентом «Новой газеты» Али Ферузом. Суд в Москве 10 декабря принял решение о выдворении Бойко на родину за нарушение режима пребывания в России. Ранее участница политических ток-шоу подала заявление о предоставлении убежища в России.