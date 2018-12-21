Лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу

Сегодняшние сообщения о новом беспилотнике, запущенном вблизи взлетно-посадочной полосы, подтвердились и администрации пришлось принимать меры военного порядка. Аэропорт Гатвик лихорадит с вечера среды из-за появления неопознанных дронов. В четверг аэропорт вообще не работал. Поиски злоумышленников вели более 20 нарядов полиции, однако их усилия не увенчались успехом.