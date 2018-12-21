Превышения ПДК вредных веществ в результате пожара на складе с пиротехникой в Петербурге нет
Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, огонь локализован на площади 300 кв. метров. На место направлен пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало. Уже установлено, что склад был не приспособлен для хранения пиротехнических изделий.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 21 декабря 2018 | 23:22
Даже напротив - о чудо - там снизилось содержание вредных веществ.
Пожаром наверно сдуло
lion64__4 21 декабря 2018 | 23:22
Неужто это проделки михаила_спб?