Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию по ДРСМД
Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Против проекта, внесенного Россией, проголосовали, в частности, все страны ЕС, США и Украина. Поддержали резолюцию Австрия, Белоруссия и Китай.
Такой исход голосования говорит о том, что в ООН опасается за международную стабильность, поскольку меняется баланс сил. Так считает зав.отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Вашингтон намерен выйти из договора, а Россия пригрозила, что в этом случае возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.
Комментарии28
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novyrusich 21 декабря 2018 | 22:40
Опять Россия опозорилась, а зачем?
А угрозы России смешны.
Американские ракеты возьмут на прицел Москву. И баллистические ракеты.
А чем Россия грозит?
Томагавки она на прицел возьмет?
Ведь э
ти Искандеры недоделанные до США не достают.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 22:44
novyrusich: Главное что "Искандеры " до хохлов достают !))))
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 22:49
hohlomor_ce_garno: А ведь "Точка У" достанет и до РФ и что мешает ракетоноситель Зенит использовать по другому назначению. Думать то иногда надо головой, а жопой.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 23:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 21 декабря 2018 | 23:06
grs_alx_112018: А у него другого мыслительного органа нету!
”Не ищите в жопе мозги,их там нет по умолчанию”(с)
novyrusich 21 декабря 2018 | 22:50
hohlomor_ce_garno: Ты знаешь, голубок, а американцем в общем на это накакать.
Тебя ведь не волнует, если венеЦуэльцев Штаты снесут.
Хотя ты тут все дупло надорвал вопя о любви к ним.
Так что, убогий, можешь даже монголам врезать, когда тебя США размажут на атомы.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 22:56
novyrusich: Чем пиндосы размажут ? Все их ЯО давно сгнило в шахтах ,самолеты каждый день падают ,а авианосцы не разваливаются только потому что их в три слоя засрали чайки ! ))))) Ты мне еще расскажи как они на луну летали клоун !)))))
barukh_buzauskas 21 декабря 2018 | 23:04
hohlomor_ce_garno: а ты умственно поражонный знаешь что гагарин не летал в космос...
novyrusich 21 декабря 2018 | 23:07
hohlomor_ce_garno: Точно, голубок, абсолютно точно.
Радуйся. Верь в свой бред
и будешь счастлив. Прямо до последней секунды, когда от тебя тень на стене останется.
ura_123 21 декабря 2018 | 23:09
hohlomor_ce_garno: Разваливаются авианосцы... Это тебе навеяло эпичное падение крана на ”Кузю” что в придачу повлекло и затопление плавучего дока?
А про луну... Это тебе к рогозину с додоном)))
b522 21 декабря 2018 | 22:57
hohlomor_ce_garno: Главное, что ничего не мешает и украинцам достать Москву..Об этом идиоты принимавшие решение о войне с Украиной не подумали.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 23:00
b522: Боевой гопак - страшная сила !))))
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 23:14
hohlomor_ce_garno: В арсенале рашкованов есть - ковырялочка Машы Захаровой !!! Так победим ?:))
riccon 21 декабря 2018 | 23:24
novyrusich:
[Томагавки она на прицел возьмет? ]
Бгг. Дитя, США отказываются от ракет Томагавк, так как большинство целей, которые они могут поразить многократно дешевле этих ракет.
jblack2 21 декабря 2018 | 22:41
Грустно.
Европа, породившая все мировые войны, проголосовала за обострение военного противостояния и обострение угроз - в первую очередь самой себе...
ze_danil 21 декабря 2018 | 22:49
патриоты же живут в буржуиниях не от того что продались, а потому что, как коммунисты, вызывают огонь на себя
и в час "П" они дружно выйдут на улицы Майами и Ниццы. Судостроительная судопроизводительница Лизавета Пескова выйдет в Париже, товарищ Брилёв - в Лондоне, любимый певец Вощьдя Коля Расторгуев - в Германии. И даже гражданин России Жорик Депардьев - в Бельгии.
выйдут на встречу ядрёным бомбам и сольются с ними в сэксуальном термоядерном экстазе. А там и в Рай сразу в отличии от.
по-моему норм
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 23:12
ze_danil: Как Лизонка смешно выразилась - вертится что то вроде суднопроизводительный завод. Судна по морям и рекам не ходят - их под больных поставляют:))
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 23:00
jblack2: А как Вы хотели - пугать мультика, обещать дорогу в Рай или сдохнуть и не получить в ответ ни чего ? Кажется сегодня радостно сообщили об очередном испытании гиперзвуковой ракеты морского базирования.
Вот когда Я был маленьким , еще до школы - верил в подобные пугалки. А вот подрос и понял одну вещь - дяди которые пугали с экранов ТВ сами в это не верили. А дяди были ни чета нынешним пустобрехам. Особенно смешно дядьки рассказывали про глодающего мужика у забора Белого Дома. "Голодал" мужик против ракет в Европе, а подкармливали его бульонами спецкоры из Москвы во время ежедневных репортажей.
b522 21 декабря 2018 | 23:01
jblack2: Европа проголосовала против России, единственной страны после второй мировой войны окуппировавшей часть чужой страны. И кто тут порождает войны?
barukh_buzauskas 21 декабря 2018 | 23:07
jblack2: ваащет та етта рф-ия не соблюдает дрсмд...
ura_123 21 декабря 2018 | 23:11
jblack2: Ну ты же не хочешь как во Франции,тебе в лаптях и сразу в Рай?
Так рай обещанный путэным тоже ведь под вопросом,ты вспомни его майские указы от 2012 года и что из тех обещаний исполнено. Про ”догнать Португалию” я даже и не говорю))))
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 22:44
В глазах мировой общественности - рфия является агрессивным изгоем, и все ее инициативы не поддерживаются.
vladimir1_57 21 декабря 2018 | 22:49
Поменять концепцию ответного удара, на упреждающий удар ... делов-то
stopkran1969 21 декабря 2018 | 23:01
vladimir1_57: и сразу в рай?
stopkran1969 21 декабря 2018 | 22:55
Вот ещё бы Белоруссию на карте найти))
foma55 21 декабря 2018 | 23:02
Долго в секрете не удалось держать тайно российские ракеты понатыканные вдоль западной границы ,чтобы в нужный момент быстро расправиться с Европой и особенно ненавистной Англией. Теперь и США поставят ударные ракеты вдоль границы с Россией в дополнение к ПРО . А если сообразят то и Харькове,Полтаве, Херсоне,Бердянске у крымчан будет секунд 20-30 попытаться спрятаться. У депутатов Госдумы и президента минут 5 . Вот к чему привели ваши удары в Крыму!
ura_123 21 декабря 2018 | 23:04
Нашурашу снова макнули мордочкой в дерьмецо... А так да,все страны нам завидуют))))
joker57 21 декабря 2018 | 23:09
Австрия, Белоруссия и Китай.\\\\\\\\\\\
А вот Япония выходит не участвовала или как?