Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию по ДРСМД

Генассамблея ООН отклонила проект резолюции о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Против проекта, внесенного Россией, проголосовали, в частности, все страны ЕС, США и Украина. Поддержали резолюцию Австрия, Белоруссия и Китай.

Такой исход голосования говорит о том, что в ООН опасается за международную стабильность, поскольку меняется баланс сил. Так считает зав.отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Вашингтон намерен выйти из договора, а Россия пригрозила, что в этом случае возьмет американские пусковые установки в Европе под прицел с тем, чтобы создать паритет.