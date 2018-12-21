Сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах социальной помощи населению в ответ на требования «желтых жилетов»
Сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах социальной помощи населению в ответ на требования «желтых жилетов». Прошлой ночью после 13 часов дебатов проект был поддержан Национальным собранием. Закон вступит в силу после рассмотрения его Конституционным советом.
Комментарии11
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wrongway1 21 декабря 2018 | 22:38
Хотите как в Париже?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 23:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 22:40
Леваки погубят очередную Республику ;((
cromwel 21 декабря 2018 | 22:41
Хочу как в Париже.
hagana 21 декабря 2018 | 22:45
Вот это да ! Бывают же у людей нормальные Сенаты ?!
encopresis 21 декабря 2018 | 22:48
Мы пойдём другим путём.
a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 22:56
Так-то, говно либеральное.. А вы чего добились своими бесчисленными "маршами миллионов", "прогулками неравнодушных" и прочими ужимками "гражданского общества" ? Будьте вы прокляты и издохните в страшных конвульсиях, мразёныши..
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 23:08
a_buvgrobu: Надо было спалить твою тачку или разнести в хлам твой магазинчик у метро ? Вот радости то - леваки сначала двинули идиотский закон, а потом же те же леваки приняли еще более идиотский закон. ПОлучается уже два ноль в пользу правых ;))
kuchumka 21 декабря 2018 | 23:19
a_buvgrobu: призывашь жечь машины и бить ментов? Не боишься?
harald_ 21 декабря 2018 | 23:02
Хотим как в Париже.
begly_ 21 декабря 2018 | 23:25
В начале с богатых, а потом и самих богатых. Так работает мЫшление бездельников.