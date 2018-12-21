Сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах социальной помощи населению в ответ на требования «желтых жилетов». Прошлой ночью после 13 часов дебатов проект был поддержан Национальным собранием. Закон вступит в силу после рассмотрения его Конституционным советом.