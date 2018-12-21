Пожар на пиротехническом складе в Петербурге локализован на площади 300 кв.м. Как сообщили «Интерфаксe» в городском управлении МЧС, К месту пожара направлены пожарный поезд и передвижная химико радиометрическая лаборатория. До ближайших домов более 1 км, эвакуации жителей не проводилось.