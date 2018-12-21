Z Архив новостей новости
5 1 6 182
22:31, 21 декабря 2018

Пожар на  пиротехническом складе в Петербурге локализован на площади 300 кв.м

Пожар на  пиротехническом складе в Петербурге локализован на площади 300 кв.м. Как сообщили «Интерфаксe» в городском управлении МЧС, К месту пожара направлены пожарный поезд и передвижная химико радиометрическая лаборатория. До ближайших домов более 1 км, эвакуации жителей не  проводилось.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 23:01


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 287 6 13565 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 172 6 13089 18:31
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 100 6 8048 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 54 6 5411 15:05
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 20089 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 153 6 15946 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 515 6 54743 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 74 6 8443 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 183 6 21549 11:43
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 249 6 30809 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 153 6 19544 17.12
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9615 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7726 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 49 6 7077 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему Россия — не Китай? Почему Россия — не Китай? Когда приближается годовщина распада Советского Союза, встает вопрос: а можно ли было этого избежать?

5 43 6 6200 20.12
8читать ;смотреть
Kссср, китай, видео, мнения
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Есть ли альтернатива повышения цены на парковку? Повышение цены парковки до 380 рублей в час действительно позволяет сократить количество машин. Однако подобная мера ведет к тому, что личной машиной могут пользоваться только богатые…

5 35 6 5145 18:21
Kобщество, события, парковки, техника, политика

Популярное за неделю

Новости

Президент РФ  Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян Все помилованные — ранее не  судимы и  полностью раскаялись в  содеянных преступлениях…

5 13 6 41890
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 156 6 201798 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 152 6 19344 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 383 6 354787 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 112 6 121704 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7496558
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3820035

Сегодня в эфире