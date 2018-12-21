Счета координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге заблокировали по иску от прокуратуры
Счета координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге заблокировали по иску от прокуратуры. Таким образов власти отреагировали на акцию 5 мая «Он нам не царь», — сказал сам Денис Михайлов. Он добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга.
Комментарии8
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 22:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 21 декабря 2018 | 22:12
Он добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга...
Ну вы-то, надеюсь, не из такого теста и вас не запугать арестами счетов, ведь печатный станок в Госдепартаменте США работает круглосуточно.
victor_xy 21 декабря 2018 | 22:53
Как видим г-да, а крылышки то этому дегенеративному ан@льному существу малость подрезали! :-D - ...но фигня всё это ( - эти детки дьявола пендосики ещё сколько хочешь баксов напечатают и доставят этому дегенерату, - лишь бы он и дальше продолжал свергать "кровавый режим", да... :-D:-D:-D
danko1 21 декабря 2018 | 22:14
Подлая власть, у которой только беззаконие есть для борьбы с теми, кто по закону жить желает.
Живут, грабят, творят беззаконие, не думая, что за всё ответить придется.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 22:15
danko1:Давить всех оппов гнид , а ходоровских и навальновских в первую очередь !
kuchumka 21 декабря 2018 | 22:27
hohlomor_ce_garno: за Навального пасть порву!
djuga 21 декабря 2018 | 22:14
Заблокировали человеку все счета. Что это как не лишение права на жизнь? И это (якобы) за вытоптанную траву.
Государственная система становится абсолютно неадекватной.
costs 21 декабря 2018 | 22:22
djuga: да но навльный украл весь лес и выкопал золото