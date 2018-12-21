Счета координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге заблокировали по иску от прокуратуры. Таким образов власти отреагировали на акцию 5 мая «Он нам не царь», — сказал сам Денис Михайлов. Он добавил, что этот иск нужен, чтобы запугать активистов и оппозиционеров Санкт-Петербурга.