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22:03, 21 декабря 2018

Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД

Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию о сохранении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия предложила резолюцию неделю назад, после того, как президент США Дональд Трамп заявил в октябре о намерении выйти из договора о сокращении РСМД. Вашингтон ссылается на то, что России все равно нарушает условия договора, «многие годы», сказал Трамп, и продолжает наращивать вооружения, так что условиями о сокращении ракет остаются связаны в одностороннем порядке только США. «Мы не собираемся, заявил Трамп, позволять им нарушать ядерной соглашение и производить оружие, когда нам это не разрешено».
Россия заявила, что односторонний выход из договора не предусмотрен самим договором, и что прекращение его действия «серьезно подрывает международные механизмы нераспространения и контроля над вооружениями в области нераспространения оружия массового уничтожения».

Сегодня Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию: 46 голосов против, 43 — за, 78 воздержались.

В начале декабря Госсекретарь США Майк Помпео дал России два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» договора. Речь идет о ракете 9М729, от которой США призывают или отказаться, или модицифировать ее дальность, в соответствии с положениями договора.

Соглашение о сокращении РСМД, которое ознаменовало собой окончание холодной войны, в 1987 подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Его прекращение, считают американские эксперты, может означать новую гонку вооружений между двумя странами.

Комментарии

22

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pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 22:06

русская скрепа-жижа бодренько так вниз скользит. Дальше так пойдёт, в русском духе только вонь и останется.

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 22:09



Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 22:10

Всех йэховскихжидов поздравляю с днём рождения великого человека в российской истории И.В. Сталина!

pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 22:10

русский вошьдь путен не врать не может. Как впрочем и всё его племя.

shmuel63 21 декабря 2018 | 22:21

udavvi_naebabchenku: Только в России мелкий грузинский уголовник мог стать "великим" правителем

udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 22:26

shmuel63: Только в России мелкий евреитский жулик Ходор мог стать "великим" топ-менеджером.

shmuel63 21 декабря 2018 | 22:47

udavvi_naebabchenku: Не только в России. В Америке рядовой еврейский паренек Сергей Брин из России основал Гугл, украинский паренек Ян Кум основал Whatsapp, а Изя Данилович из бедной еврейской семьи стал Кирком Дугласом ...

udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 23:01

shmuel63: А что основал рядовой еврейский паренёк Ходор после того как он уехал из России (кроме "Открытой России")?

polikarpich 21 декабря 2018 | 22:26

udavvi_naebabchenku:
Что-то как-то больно хитро@опо закручено, а? Что же не написал "великого русского человека"? ;-)
Чеченов ещё поздравь с этим. Лично Кадырову напиши.

grigol331 21 декабря 2018 | 22:34

udavvi_naebabchenku:
Вэй! Я давно подозревал, что Йося - это таки наш человек.

nikolashin2017 21 декабря 2018 | 22:23

pyco__mypucmo: гонят всюду рашу вон:
и в семерке,и в оон...

geovit 21 декабря 2018 | 22:10

Бабульки скинутся на новые ракеты, им не привыкать. (только пенсам не говорите, что всё за их счёт)

hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 22:13

geovit: Вот абсолютно насрать на пенсов ! )))

danko1 21 декабря 2018 | 22:20

hohlomor_ce_garno: А портянки что-то другое могут делать, кроме как России и россиянам гадить?
Хотя извергают из себя самое ценное, вторичный продукт, который у них лучше первичного.

polikarpich 21 декабря 2018 | 22:29

hohlomor_ce_garno: Вот она и вылазит наружу ваша настоящая харя, мерзкое мурло, похожее на вашего "вошдя".

detul 21 декабря 2018 | 22:29

geovit:Вы имеете ввиду бабулек тех 46и стран, чьи представители голосовали в ООН за прекращение действия договора? Так пенсионерам этих стран, такие мелочи, как трата их денег на ракеты, никто и не рассказывает.

piter_ug 21 декабря 2018 | 22:11

//может означать новую гонку вооружений между двумя странами.//

Да в болоте сильно не разгонишься!
Одни уже после гонки развалились. И похоже, процесс развала продолжится.

zollendorf 21 декабря 2018 | 22:13

Договариваться о чем либо с русней равносильно заявлению - "Я тупой, но хочу быть еще тупее!"

zollendorf 21 декабря 2018 | 22:13

Договариваться о чем либо с русней равносильно заявлению - "Я тупой, но хочу быть еще тупее!"

bja_1950 21 декабря 2018 | 22:24

Россия все хитрит и водит за нос всех своих граждан. Но ООН ведь не проведешь!

detul 21 декабря 2018 | 22:35

bja_1950: Не проведешь эти 46 стран, которые надеются наладить производство и продажу таких ракет 78и воздержавшимся от голосования странам. Только бизнес, ничего личного. После Трампа хоть потоп.

alex_melnikov Алексей Мельников 21 декабря 2018 | 22:28

И здесь провал.

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