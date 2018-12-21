Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД
Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию о сохранении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Россия предложила резолюцию неделю назад, после того, как президент США Дональд Трамп заявил в октябре о намерении выйти из договора о сокращении РСМД. Вашингтон ссылается на то, что России все равно нарушает условия договора, «многие годы», сказал Трамп, и продолжает наращивать вооружения, так что условиями о сокращении ракет остаются связаны в одностороннем порядке только США. «Мы не собираемся, заявил Трамп, позволять им нарушать ядерной соглашение и производить оружие, когда нам это не разрешено».
Россия заявила, что односторонний выход из договора не предусмотрен самим договором, и что прекращение его действия «серьезно подрывает международные механизмы нераспространения и контроля над вооружениями в области нераспространения оружия массового уничтожения».
Сегодня Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию: 46 голосов против, 43 — за, 78 воздержались.
В начале декабря Госсекретарь США Майк Помпео дал России два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» договора. Речь идет о ракете 9М729, от которой США призывают или отказаться, или модицифировать ее дальность, в соответствии с положениями договора.
Соглашение о сокращении РСМД, которое ознаменовало собой окончание холодной войны, в 1987 подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Его прекращение, считают американские эксперты, может означать новую гонку вооружений между двумя странами.
Комментарии22
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pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 22:06
русская скрепа-жижа бодренько так вниз скользит. Дальше так пойдёт, в русском духе только вонь и останется.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 22:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 22:10
Всех йэховскихжидов поздравляю с днём рождения великого человека в российской истории И.В. Сталина!
pyco__mypucmo 21 декабря 2018 | 22:10
русский вошьдь путен не врать не может. Как впрочем и всё его племя.
shmuel63 21 декабря 2018 | 22:21
udavvi_naebabchenku: Только в России мелкий грузинский уголовник мог стать "великим" правителем
udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 22:26
shmuel63: Только в России мелкий евреитский жулик Ходор мог стать "великим" топ-менеджером.
shmuel63 21 декабря 2018 | 22:47
udavvi_naebabchenku: Не только в России. В Америке рядовой еврейский паренек Сергей Брин из России основал Гугл, украинский паренек Ян Кум основал Whatsapp, а Изя Данилович из бедной еврейской семьи стал Кирком Дугласом ...
udavvi_naebabchenku 21 декабря 2018 | 23:01
shmuel63: А что основал рядовой еврейский паренёк Ходор после того как он уехал из России (кроме "Открытой России")?
polikarpich 21 декабря 2018 | 22:26
udavvi_naebabchenku:
Что-то как-то больно хитро@опо закручено, а? Что же не написал "великого русского человека"? ;-)
Чеченов ещё поздравь с этим. Лично Кадырову напиши.
grigol331 21 декабря 2018 | 22:34
udavvi_naebabchenku:
Вэй! Я давно подозревал, что Йося - это таки наш человек.
nikolashin2017 21 декабря 2018 | 22:23
pyco__mypucmo: гонят всюду рашу вон:
и в семерке,и в оон...
geovit 21 декабря 2018 | 22:10
Бабульки скинутся на новые ракеты, им не привыкать. (только пенсам не говорите, что всё за их счёт)
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 22:13
geovit: Вот абсолютно насрать на пенсов ! )))
danko1 21 декабря 2018 | 22:20
hohlomor_ce_garno: А портянки что-то другое могут делать, кроме как России и россиянам гадить?
Хотя извергают из себя самое ценное, вторичный продукт, который у них лучше первичного.
polikarpich 21 декабря 2018 | 22:29
hohlomor_ce_garno: Вот она и вылазит наружу ваша настоящая харя, мерзкое мурло, похожее на вашего "вошдя".
detul 21 декабря 2018 | 22:29
geovit:Вы имеете ввиду бабулек тех 46и стран, чьи представители голосовали в ООН за прекращение действия договора? Так пенсионерам этих стран, такие мелочи, как трата их денег на ракеты, никто и не рассказывает.
piter_ug 21 декабря 2018 | 22:11
//может означать новую гонку вооружений между двумя странами.//
Да в болоте сильно не разгонишься!
Одни уже после гонки развалились. И похоже, процесс развала продолжится.
zollendorf 21 декабря 2018 | 22:13
Договариваться о чем либо с русней равносильно заявлению - "Я тупой, но хочу быть еще тупее!"
zollendorf 21 декабря 2018 | 22:13
Договариваться о чем либо с русней равносильно заявлению - "Я тупой, но хочу быть еще тупее!"
bja_1950 21 декабря 2018 | 22:24
Россия все хитрит и водит за нос всех своих граждан. Но ООН ведь не проведешь!
detul 21 декабря 2018 | 22:35
bja_1950: Не проведешь эти 46 стран, которые надеются наладить производство и продажу таких ракет 78и воздержавшимся от голосования странам. Только бизнес, ничего личного. После Трампа хоть потоп.
alex_melnikov Алексей Мельников 21 декабря 2018 | 22:28
И здесь провал.