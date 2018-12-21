В российском посольстве подтвердили гибель троих россиян в авиакатастрофе в Демократической республике Конго

Грузовой Ан-26 разбился накануне.

Самолет авиакомпании Gomair направлялся из города Чикапа в столицу республики, после вылета он перестал выходить на связь с диспетчерами. Лайнер потерпел крушение в нескольких десятках километров от аэропорта Киншасы в гористой местности. В районе происшествия шел дождь и была плохая видимость, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиационный портал International Flight Network. При этом интернет-издание «Либр Африк» сообщает, что Ан-26 упал в реку, ему могло не хватить керосина. Согласно еще одной версии, причиной крушения могло стать плохое



техническое состояние самолета. Официальной информации о том, сколько человек находилось на борту и какова их судьба, пока нет. Некоторые СМИ сообщают о том, что в самолете было 23 человека, по другим данным, 7. Известно, что среди них было трое российских пилотов. Российское посольство в республике подтвердили их гибель. В диппредставительстве сообщили, что их тела уже были найдены и вскоре будут возвращены на родину.

Отметим, что самолет арендовала избирательная комиссия Демократической республики Конго для доставки избирательных материалов к президентским выборам. Голосование пройдет в стране 30 декабря.