В российском посольстве подтвердили гибель троих россиян в авиакатастрофе в Демократической республике Конго
Грузовой Ан-26 разбился накануне.
Самолет авиакомпании Gomair направлялся из города Чикапа в столицу республики, после вылета он перестал выходить на связь с диспетчерами. Лайнер потерпел крушение в нескольких десятках километров от аэропорта Киншасы в гористой местности. В районе происшествия шел дождь и была плохая видимость, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиационный портал International Flight Network. При этом интернет-издание «Либр Африк» сообщает, что Ан-26 упал в реку, ему могло не хватить керосина. Согласно еще одной версии, причиной крушения могло стать плохое
техническое состояние самолета. Официальной информации о том, сколько человек находилось на борту и какова их судьба, пока нет. Некоторые СМИ сообщают о том, что в самолете было 23 человека, по другим данным, 7. Известно, что среди них было трое российских пилотов. Российское посольство в республике подтвердили их гибель. В диппредставительстве сообщили, что их тела уже были найдены и вскоре будут возвращены на родину.
Отметим, что самолет арендовала избирательная комиссия Демократической республики Конго для доставки избирательных материалов к президентским выборам. Голосование пройдет в стране 30 декабря.
Комментарии15
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evgolius7 21 декабря 2018 | 22:09
Жители Бурунди поддержали оккупацию Крыма!
Они не хотят как в Париже!
Они хотят как в Бурунди!
Да здравствует бурундо-российская дружба!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 22:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
malanoff 21 декабря 2018 | 22:17
vitaly_qa22: Я кстати посчитал по дням , Лёха уже столько вывел с этого сайта , что даже балалаечнику Ролдугину не снилось
grigol331 21 декабря 2018 | 22:24
malanoff:
Угу, у чувака уже столько денег, что он даже за курсом не следит.
malanoff 21 декабря 2018 | 22:10
Живу в районе Лефортово. Рядом военный институт иностранных языков. Два часа назад поднимаюсь по эскалатору метро. Спускаются в зеленой форме одни африканцы. Может я тайну раскрыл , но кому то они этот свой язык переводят ? Стобы российские летчики разбивались в республике Конго ? Звонок.. , за мной пока не идут , соседка , мыло у ней кончилось.
grigol331 21 декабря 2018 | 22:26
malanoff: соседка , мыло у ней кончилось
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Это Вы зря, сейчас россияня за мылом ломанутся.
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 22:27
malanoff: В Африке основных языков два - французский да английский. Еще имеет хождение голландский. В Конго да Анголе - португальский.
В этом институте прекрасно преподают и английский и немецкий и французский. Так было в моей юности, сейчас не знаю.
tv_victim 21 декабря 2018 | 22:27
malanoff: Врешь! Причем тупо и не талантливо. И врешь от первого до последнего слова, тупая дешевка!
spb_aborigen 21 декабря 2018 | 22:34
tv_victim:
Чем за базар ответишь, острая, ты наша, дорогуля?)
kruzalova 21 декабря 2018 | 22:41
malanoff: а веревка у вас, стало быть, уже есть?))))
malanoff 21 декабря 2018 | 23:22
kruzalova: а веревка у вас, стало быть, уже есть?))))"
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"Да, недорого в аренду отдам , Задаток только через Яровую оставь. А то были уже прецеденты.
viktorova 21 декабря 2018 | 22:29
Путин лично ответственен за гибель каждого россиянина - участника военных конфликтов, в которые вовлечена Россия.
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 22:35
viktorova: В Африке каждый год падают самолеты - то украинские, то российские, редко белоруссие. Нанять самолет с экипажем из Совка дешевле. Много бортов летает при ООН.
wrongway1 21 декабря 2018 | 22:37
выборы...агитки везли...понятно... очередной Брексит готовили
doxerom 21 декабря 2018 | 22:50
Ну навернулись эти летуны так тут же на их место придут другие. Бабло рулит, сами выбрали где сдохнуть, не жалко ни капельки.