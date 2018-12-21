Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Прежний глава Росимущества Владимир Пристансков распоряжением Дмитрия Медведева освобожден от должности по собственному желанию.