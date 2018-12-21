Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко
Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Прежний глава Росимущества Владимир Пристансков распоряжением Дмитрия Медведева освобожден от должности по собственному желанию.
Комментарии3
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sorswen 21 декабря 2018 | 21:38
очередной баблосос в погонах
kir_pich_101 21 декабря 2018 | 21:39
Как они ловко, как блохи, с собаки на собаку перескакивают.
И пьют и пьют...
polsan 21 декабря 2018 | 21:40
Скромно его представило ЭХО! Новый глава Росимущества Генерал-лейтенант юстиции!