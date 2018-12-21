Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Теле2» сообщают об увеличении цен и тарифов с января

По сведениям «Коммерсанта», «Вымпелком» оповестил своих абонентов о том, что цены на подключенные услуги будут увеличены с коэффициентом 1,02, а абоненты «Мегафона» получили смс о том, что ставка НДС меняется с 18-ти до 20%. Сами цены будут обновлены с 9-го января. «Теле2» информирует о пересмотре стоимости услуг, но на сколько, не уточняет.