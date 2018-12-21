Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Теле2» сообщают об увеличении цен и тарифов с января
По сведениям «Коммерсанта», «Вымпелком» оповестил своих абонентов о том, что цены на подключенные услуги будут увеличены с коэффициентом 1,02, а абоненты «Мегафона» получили смс о том, что ставка НДС меняется с 18-ти до 20%. Сами цены будут обновлены с 9-го января. «Теле2» информирует о пересмотре стоимости услуг, но на сколько, не уточняет.
Комментарии5
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astet 21 декабря 2018 | 21:39
Сговор монополистов?
Что скажет Роскомнадзор?
Засунет язык в задницу?
kreamssdick 21 декабря 2018 | 21:41
а МТС?
tvitov66 21 декабря 2018 | 21:52
kreamssdick: а МТС? это «Вымпелком»
uhovostro 21 декабря 2018 | 21:42
Ура!!! Теперь дорогие россияне станут жить ещё более лучше! С Новым годом вас, с новым счастьем...
sokal123 21 декабря 2018 | 21:53
uhovostro: Согласен -без пенсий ,с дорогим ЖКХ , с паханом неуходящим - дорогие россияне станут жить ещё более лучше! Точно !