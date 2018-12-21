Суд в Петербурге отправил под арест 58-летнего врача-реаниматолога Армена Оганесяна. Как передает «Росбалт», он подозревается в изнасиловании трех пациенток. Две из потерпевших были несовершеннолетними. В полицию обратилась мать одной из них.

Сам Оганесян своей вины не признаёт.