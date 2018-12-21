Суд в Петербурге отправил под арест 58-летнего врача-реаниматолога Армена Оганесяна
Суд в Петербурге отправил под арест 58-летнего врача-реаниматолога Армена Оганесяна. Как передает «Росбалт», он подозревается в изнасиловании трех пациенток. Две из потерпевших были несовершеннолетними. В полицию обратилась мать одной из них.
Сам Оганесян своей вины не признаёт.
Комментарии3
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a_buvgrobu 21 декабря 2018 | 21:41
Мутная история. Обвинение пока строится на фантазиях трех девушек, с которыми зачем-то беседовал психолог , а во время беседы ему вдруг что-то "показалось", и он сделал вывод, что "врач МОГ совершить в отношении пациенток противоправные действия".
Квалификация всех этих "психологов" под очень большим вопросом. Как и юристов. Все, кому не лень туда прут.
midnightblues 21 декабря 2018 | 21:41
Никогда не поверю-что армянин в таком возрасте с таким статусом занимался такой херней
скорее-арестовать надо этих баб
kuchumka 21 декабря 2018 | 21:50
Ничего удивительного, старый, похотливый армянский педофил. Кастрировать, лишить российского гражданства и выслать в Ереван.